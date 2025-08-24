A761 – Base do VOCEM recebe Linense no Tonicão neste domingo

As equipes das categorias de base do VOCEM de Assis recebem o tradicional Clube Atlético Linense neste domingo, dia 24 de agosto, para mais uma rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

Às 14 horas, a equipe sub-11, que soma 9 pontos, entrará em campo para enfrentar o quarto colocado do grupo 1, Linense, que acumula 19 pontos.

Na sequência, às 15h30, o time sub-12 do ‘Esquadrão da Fé’ (foto abaixo), sexto colocado do grupo 1 com 15 pontos, terá o confronto com o ‘Elefante da Noroeste’, que ocupa a quarta posição com 22 pontos.

A entrada é franca.