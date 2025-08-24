A760 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 24 de agosto

Há dois sepultamentos programados para este domingo, dia 24 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Os dois no período da tarde.

Às 15 horas, será sepultado o recém nascido Miguel Miranda Laia, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14h30.

A senhora Alice Gava Zancheta, de 96 anos, está sendo velada na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15 horas, após um rápido cerimonial de despedida.

REGIÃO – Em Paraguaçu Paulista, no período da manhã, será sepultada a senhora Maria Ribeiro Ramos, de 80 anos.

Na cidade de Platina, haverá o sepultamento da senhora Maria Fragoso (foto abaixo), de 77 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!