A759 – Basquete Assis viaja em busca da reabilitação para evitar crise

Com uma vitória e uma derrota, e a segunda colocação no Campeonato Paulista da 1ª Divisão, que reúne apenas cinco clubes, o Assis Basquete (foto abaixo) viaja para Tatuí neste sábado, dia 23 de agosto, em busca de uma reabilitação para evitar o início de uma crise.

Time viaja em busca da reabilitação

Imagem: Divulgação

Após a estreia em alto estilo, com vitória de 66 a 57 sobre a ASLAM – Associação de Lutadores de Artes Marciais- de Limeira, com o Jairão lotado, e a derrota em Catanduva, na segunda rodada, pelo placar de 82 a 74, a equipe do Basquete Assis sentiu uma pressão por melhores resultados.

Nem mesmo a prefeita Telma Spera (ex-jogadora de basquete) escondeu sua insatisfação com o inesperado resultado em Catanduva. Ela teria cobrado, pessoalmente, explicações da Secretaria de Esportes sobre o desempenho do time.

Para piorar a situação, a diretoria teria dispensado atletas e aguarda a chegada de reforços. A informação sobre a dispensa de que um dos jogadores teria sido dispensado ‘por comportamento inadequado fora das quadras’ não foi confirmada pela diretoria.

Como a própria prefeita solicitou apoio de algumas empresas para serem parceiras do projeto de retomada do basquete, coube à ela cobrar explicações e resultado.

Com isso, além das malas, a equipe do técnico César Fabretti levará para Tatuí neste sábado, dia 23 de agosto, a pressão por um bom resultado e a reabilitação na competição.

O adversário Tatuí só disputou uma partida e venceu o ASLAM, em Limeira, por 66 a 61.

A partida entre Clube de Campo de Tatuí e Basquete Assis terá início às 19 horas no ginásio de esportes Manoel Soares.

Acompanhe como está a classificação do Campeonato Paulista de Basquete da 1ª Divisão.