A758 – Cinco sepultamentos em Assis neste dia 23 de agosto

Há cinco sepultamentos programados para este sábado, dia 23 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No período da manhã, às 10 horas, será sepultada a senhora Maria dos Santos Horácio, que está sendo velada na Igreja Renovada, de onde sairá o cortejo fúnebre às 9h30.
Logo depois, às 10h30, haverá o sepultamento do senhor Valdenir Simão Machado, de 59 anos, que está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10 horas.
No início da tarde, às 14h30, será sepultada Tatiana Teixeira de Rezende (foto abaixo), de 46 anos, que está sendo velada no próprio cemitério.
A senhora Joanna Jordão Spera, de 101 anos, está sendo velada na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15 horas. O sepultamento acontecerá às 15h30.
No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento da senhora Francisca Thereza Simão Ribeiro, de 97 anos, que está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.
REGIÃO – Na vizinha cidade de Tarumã, será sepultado o senhor Armando de Araújo (foto abaixo), de 72 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.
Na cidade de Paraguaçu Paulista, será sepultado Valdemir Aparecido Alves (foto abaixo), de 50 anos, que está sendo velado no Velório Municipal daquela cidade.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!