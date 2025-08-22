A757 – Três sepultamentos em Assis neste dia 22 de agosto

Há três sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 22 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No final da manhã, às 11 horas, será sepultado Levi Rodrigues Barros, que está sendo velado na Igreja Assembleia de Deus da rua J. V. da Cunha e Silva, na saída para Cândido Mota, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.
O servidor aposentado da Prefeitura de Assis, Jorge Antônio Geffe de Carvalho (foto abaixo), de 63 anos, que comandava o Departamento de Cadastro, está sendo velado na Loja Maçônica Assis Nazareth, na rua Benjamin Constant, 480, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30. O sepultamento acontecerá às 16 horas.
O corpo de Fernando César da Silva Barbosa, de 35 anos, está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30. O sepultamento foi marcado para às 16 horas.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!