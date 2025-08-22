A756 – Morre Jorge Geffe, antigo funcionário do Cadastro da Prefeituira

Morreu na noite desta quinta-feira, dia 21 de agosto, aos 63 anos, o servidor aposentado da Prefeitura de Assis, Jorge Antônio Geffe de Carvalho que, durante muitos anos, comandou o Departamento de Cadastro, que funciona no Paço Municipal.
Segundo informações, Jorge Geffe passou mal e foi levado à Santa Casa de Assis, onde morreu em razão de uma hemorragia interna.
O velório de Jorge Geffe acontece na Loja Maçônica Assis Nazareth, na rua Benjamin Constant, 480, próximo ao Mercado Modelo.
O sepultamento foi marcado para às 16 horas, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!