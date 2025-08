A738 – Base do VOCEM faz amistosos contra Novorizontino

As equipes das categorias sub-11 e sub-12 do VOCEM de Assis, que disputam o Campeonato Paulista, fazem uma pausa na competição neste meio de semana para enfrentarem, amistosamente, o Grêmio Novorizontino.

Os amistosos estão marcados para a tarde desta quarta-feira, dia 6 de agosto, no Centro de Treinamento do Novorizontino, em Novo Horizonte -a 213 km de Assis.

PAULISTA – No domingo, dia 3 de agosto, os marianinhos receberam o Marília Atlético Clube -MAC- no estádio Antônio Vianna Silva, o Tonicão, pela 12ª rodada da competição promovida pela Federação Paulista de Futebol.

No primeiro jogo, o time sub-11 do VOCEM perdeu por 1 a 0 no tempo normal e foi derrotado na disputa de penalidades máximas por 4 a 1.

O VOCEM, do técnico Guilherme Henrique, disputou o primeiro tempo com: Carlos Daniel; João Felipe, Miguel Baggio, Lorenzo e Marcos Vinícios; Davi Luiz, Rian Augusto, Lucas Delmonti e Enzo Vincent. Na segunda etapa, atuaram: Eduardo Oliveira, Marcos Vinícius, Andryi Marques, Miguel César e Ryan Rocha; João Pedro, Guilherme Rodrigues, Pedro Henrique e Victor Hugo.

O VOCEM (foto abaixo) soma 8 pontos em sete partidas disputadas, enquanto o Marília acumula 9 pontos no Campeonato Paulista.

SUB-12 – Na sequência da rodada dupla deste domingo, o sub-12 do VOCEM, também comandado pelo técnico Guilherme Henrique, empatou com o Marília em 0 a 0, mas venceu a disputa de penalidades máximas por 4 a 2.

No primeiro time, os marianinhos entraram em campo com: Cauê Cavalcanti; Davi Luiz, Enzo Camilo, Robert Gabriel e Miguel Gabriel; Erick Calixto, Israel dos Santos, Pedro Henrique e Nicolas Gabriel. Na segunda etapa, jogaram: Igor Pinheiro; Davi Miranda, Wagner Almeida e Rafael Camargo; Felipe Albino, Murilo Cunha, João Gabriel e José Ilton.

Com 10 pontos somados em 8 jogos, o VOCEM (foto abaixo) é o sexto colocado do Grupo 1 do Campeonato Paulista.