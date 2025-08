A737 – Três sepultamentos em Assis neste dia 5 de agosto

Há três sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 5 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 10h30, será sepultado José do Carmo Júnior, que tinha o apelido de ‘Lucão‘ (foto abaixo), de 47 anos. O corpo está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10 horas.

No período da tarde, às 15h30, haverá o sepultamento da senhora Aldova Sobreira Gandolfo, de 97 anos, que será velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, a partir das 11 horas.

Logo depois, às 16 horas, será sepultada a senhora Maria da Glória Binati, de 70 anos, que está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

REGIÃO – O senhor José Flauzino de Moraes Primo, de 67 anos, está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, mas o sepultamento acontecerá na cidade de Platina na manhã desta quarta-feira, dia 6 de agosto, em horário a ser definido.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!