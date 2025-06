A668 – Motorista fica gravemente ferido após tombamento de caminhão carregado com 85 bois

O motorista de um caminhão que transportava uma carga com 85 bois ficou gravemente ferido, após o veículo que ele conduzia tombar numa estrada da região de Assis.

O acidente aconteceu pouco antes das 23 horas desta terça-feira, dia 3 de junho, próximo ao km 491 da rodovia Helder de Sá -SP-266-, no município de Florínea.

O condutor do caminhão Volvo SH-460, placas de São José do Rio Preto, tracionando um semirreboque carregando 85 bois trafegava em direção ao estado do Paraná. Quando teria tentado realizar uma ultrapassagem e notado que a pista duplicada passaria a ser simples logo adiante. Para evitar um acidente, realizou uma manobra que resultou no tombamento do veículo e do semirreboque.

Gravemente ferido, o motorista de 60 anos foi socorrido e transportado à UPA de Assis. No entanto, como segundo os médicos, o caso era grave, a vítima foi transferida para o Pronto-Socorro Referenciado do Hospital Regional de Assis, onde permanece em observação.

No tombamento, alguns animais morreram.

Na manhã desta quarta-feira, dia 4, estava programada a remoção do caminhão e do semirreboque e o transbordo da carga.

Segundo a Polícia Rodoviária, o tráfego “flui normalmente, mas de forma lenta”.

Caminhão com carga de bois tombado na rodovia