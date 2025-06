A667 – Três sepultamentos em Assis neste dia 3 de junho

Há três sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 3 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 9h30, será sepultado o senhor Nelson dos Santos, de 80 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 9 horas.

No início da tarde, às 14h30, haverá o sepultamento do senhor Dorival Franco, o ‘Maguinho‘(foto abaixo), de 76 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 14 horas.

Logo depois, às 15 horas, será sepultado o servidor municipal Pedro Ferreira da Silva, o ‘seo Pedrinho‘ (foto abaixo), que atuava na Secretaria de Meio Ambiente. O corpo está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 14h30.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultado o senhor Job Romão, de 90 anos.

Também em Cândido Mota, está sendo velado na rua João Dias de Gimenes, 49, o corpo de Ronildo Camilo (foto abaixo), de 56 anos, que morreu após sofrer acidente de motocicleta.

Na vizinha cidade de Tarumã, haverá o sepultamento da senhora Brasilina Torres Gonçalves, de 80 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!