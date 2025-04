A606 – Barra Mansa brilha e Assisense sobe o primeiro degrau para chegar à 1ª divisão

Com dois gols do experiente Leandro ‘Barra Mansa, de 42 anos, o Clube Atlético Assisense subiu o primeiro degrau para tentar chegar à primeira divisão do futebol paulista. “Realmente, o time mostrou na estreia que vai dar muito trabalho na série B, e nosso intuito é o passo a passo, dando à torcida assisense orgulho de uma equipe guerreira”, comemorou o presidente do Conselho Deliberativo, Jamil Haddad Filho.

Após dois anos afastado do futebol profissional, o ‘Falcão do Vale’, comandado pelo técnico Jorge Saran, estreou com vitória no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a Série B.

O placar de 3 a 1 diante do Olímpia, na noite desta sexta-feira, dia 18 de abril, animou os 352 pagantes que compareceram ao estádio Antônio Vianna Silva, o Tonicão.

Antes da partida, a prefeita Telma Spera (PL), e o vice-prefeito Alexandre Cachorrão (Avante), fizeram questão de vestir a camisa da Falcão do Vale, sinalizando torcida e apoio ao clube.

JOGO – Dentro de campo, desde o início o time de Assis mostrou estar melhor preparado do que o Olímpia e, rapidamente, a superioridade se transformou em gols.

Logo aos 4 minutos, o experiente Leandro ‘Barra Mansa’, livre de marcação, aproveitou um cruzamento da direita e concluiu de cabeça (imagem abaixo), no canto esquerdo do goleiro Rafael Dal, para marcar um gol do Assisense, que não marcara há dois anos e 10 meses.

Leandro Barramansa (10), de cabeça, abriu o placar

O último gol do Assisense no estádio Tonicão por uma competição oficial havia acontecido no dia 12 de junho de 2022 e foi marcado pelo zagueiro Eduardo do VOCEM (contra), aos 46 minutos do segundo tempo, no empate do dérbi local, que, praticamente, eliminou os dois clubes, ainda na penúltima rodada da primeira fase.

Mas, oficialmente, os últimos gols do Falcão do Vale pela Segundona aconteceram no estádio Leônidas Camarinha, em Santa Cruz do Rio Pardo, no dia 25 de junho de 2022. Matheus Ryan, Felipe Camilo e Rodrigo Arend foram os autores dos gols, antes de o time pedir afastamento.

Ainda no primeiro tempo da partida nesta sexta-feira, aos 30 minutos, o atacante Fernando Junio, também livre de marcação dentro da área do Olímpia, recebeu um passe da esquerda, matou no peito e tocou de pé direito (imagem abaixo) para ampliar o placar.

Fernando, de pé direito, ampliou para o Assisense

O terceiro gol do Assisense também foi marcado por ‘Barra Mansa’. Aos 13 minutos da segunda etapa, em jogada iniciada pelo volante Foguinho (ex-VOCEM), o lateral direito Lucão foi acionado e cruzou para o herói da partida entrar, por trás da zaga, e marcar de barriga (imagem abaixo), relembrando o histórico gol de Renato Gaúcho no clássico carioca Fla-Flu, no Maracanã, em 1995, que deu o título ao Fluminense.

De barriga, Barra Mansa marcou o terceiro do Assisense

Craque do jogo na volta do Assisense ao futebol profissional, Leandro ‘Barra Mansa’, que havia recebido cartão amarelo aos 18 minutos de jogo, cedeu sua vaga ao garoto Sergipe, que iniciou sua carreira no time sub-20 do VOCEM, em 2023.

Quando tudo caminhava para uma vitória de 3 a 0, aos 35 minutos do segundo tempo, o Olímpia diminiu, com um gol contra do goleiro Guilherme Daris. Num chute de longa distância de Vinícius Lopes, a bola tocou no travessão e na costa do goleiro Guilherme (imagem abaixo), para morrer no fundo do rede do Assisense.

Após bater no travessão, a bola bateu na costa do goleiro do Assisense

Apesar de o jovem atacante Vinícius Lopes ter comemorado muito, tirado a camisa e recebido o cartão amarelo, o árbitro anotou gol contra do goleiro do Assisense na súmula.

O Clube Atlético Assisense estreou jogando com: Guilherme Daris; Lucão, Paulo César, Alyssom e Ygor Dizarro; Foguinho, Rafinha Basso e Leandro ‘Barra Mansa’; Kaká, Fernando Junio e Kevin. Entraram: Sergipe, João Pedro, Pedro Henrique e Kauã.

O confronto entre Assisense e Olímpia foi marcadi pelo alto número de advertências. O árbitro Danner William da Silva aplicou 12 cartões amarelos e dois vermelhos em 90 minutos. Foram cinco amarelos para o Assisense (Lucão, Leandro Barra Mansa, Kevin, Paulo César e Ygor Dizarro) e sete para o Olímpia (João Paulo, Luis Miguel, Samuel Assis, Matheus Barros, Juan David, Igor Lemos e Vinícius Lopes).

Kevin, do Assisense, que recebeu dois cartões, foi excluído. Antes, o lateral Matheus Barros, do Olímpia, recebeu cartão vermelho por arremessar a bola no rosto de Kevin.

GRUPO 1 – Com 3 a 1 no placar e três pontos somados, o Atlético Assisense larga na frente do Grupo 1, onde estão: Tanabi, Esportiva Santacruzense e Tupã.

Na tarde deste sábado, dia 19 de abril, o Tanabi recebe a Esportiva Santacruzense no estádio Alberto Victolo.

O Tupã folga na primeira rodada.

Na segunda rodada, dia 27 de abril, às 10 horas, o Assisense joga em Santa Cruz do Rio Pardo, no estádio Leônidas Camarinha, contra a Esportiva Santacruzense.

HERÓI – O experiente Leandro ‘Barra Mansa’, de 42 anos, natural de Cândido Mota, que aparece como ‘ex-jogador’ no Wikipedia desde 2019, é a grande aposta do Clube Atlético Assisense no seu retorno ao futebol profissional.

O candidomotense começou a se destacar profissionalmente no Santos, em 2002, quando estava com 19 anos e atuava de lateral esquerdo. Estava no elenco campeão brasileiro daquele ano e jogou ao lado de craques como: Diego, Robinho e Elano. Em sua longa carreira, ‘chupou laranja no vestiário’ ao lado de grandes craques como: Denilson, Ricardinho e Dodô.

Defendeu a Seleção Brasileira nos Jogos Panamericanos na República Dominicana, tendo disputado quatro partidas e marcado um gol.

Naquela competição, o Brasil perdeu a medalha de ouro para a Argentina, ao ser derrotado por 1 a 0. Leandro estava na seleção ao lado de jogadores como Jefferson (goleiro) e Vagner Love (revelado pelo Palmeiras).

Além de atuar no Santos, Barra Mansa passou pelo Brasiliense (2003), Botafogo-SP (2003), Saturn-Rússia (2004), Bragantino-SP (2004), Paysandu-PA (2005), Ponte Preta-SP (2006), Cabofriense-RJ e Matsubara-PR (2007 e 2012), Hai Pong e Becamex Binh Duong-China (2007 a 2011), Port, Bangkok, Osotspa e PTT Rayong-Tailândia (2012 a 2017) e União Rondonópolis-MT (2019), onde havia interrompido sua carreira como jogador profissional, reativada em 2025, quando foi contratado pelo Clube Atlético Assisense.

Leandro ‘Barra Mansa’, com 42 anos, comemora gol do Assisense Imagem: Paulo H. Dias