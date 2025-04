A605 – ‘Corredor da Morte’ registra mais uma tragédia; bebê de 30 dias é uma das vítimas

A SP-333, rodovia Miguel Jubran, que passou a ser conhecida como ‘Corredor da Morte’ pelo grande números de acidentes fatais nos últimos meses, fez mais duas vítimas na madrugada desta Sexta-feira Santa, dia 18 de abril: um pedreiro de 49 anos e um bebê de 30 dias.

A tragédia, desta vez, aconteceu no km 410, próximo à entrada de um pesqueiro de Assis. Por volta da 1 hora da madrugada, uma Belina, verde, placas de Assis, que transitava na contra mão, bateu de frente com uma Spin, preta, placas de Campinas-SP, que estava em direção ao Paraná.

O motorista da Belina, Arildo Barbosa da Silva, de 49 anos, que era pedreiro, morreu no momento da colisão.

Equipes de resgate da Concessionária Entrevias, do SAMU e Corpo de Bombeiros de Assis e Cândido Mota, participaram do resgate das seis vítimas que estavam no veículo Spin.

O bebê Apolo Borges da Silva, de 31 dias, que estava numa cadeirinha presa pelo cinto de segurança, foi socorrido com vida e levado ao Pronto-Socorro Referenciado do Hospital Regional, onde teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu.

A mãe do bebê, Elisane, de 24 anos, com dores abdominais, também foi levada ao Hospital Regional junto com o filho, mas não corre risco de morte.

O motorista da Spin, Daniel de Jesus da Silva, de 48, e os demais passageiros: Luciene (42 anos), Everton (14 anos) e Yuri (26 anos), com ferimentos considerados de natureza leve, foram removidos à Unidade de Pronto Atendimento ‘Ruy Silva’, em Assis.

CINTO – O sargento Carmo, do Corpo de Bombeiros, que ajudou no resgate das vítimas, fez questão de ressaltar que todos os ocupantes do veículo Spin usavam cinto de segurança, inclusive o bebê, que estava preso a uma cadeirinha.

MARINGÁ – A família que estava no veículo Spin saiu de Campinas no início da noite de quinta-feira, dia 17, com destino a Maringá-PR. Eles planejavam levar o bebê Apollo para seu tataravô conhecê-lo.

O corpo do bebê, liberado pelo Instituto Médico Legal de Assis, será levado para Campinas, onde será velado na Capela Municipal dos Amarais. A família ainda não decidiu se o sepultamento ocorrerá nesta sexta-feira ou sábado.

EM ASSIS – Assim que for liberado pelo Instituto Médico Legal, o corpo do motorista da Belina, Arildo Barbosa da Silva, de 49 anos, será velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30. O sepultamento foi marcado para às 16 horas.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Veículo Spin saiu de Campinas com destino a Maringá