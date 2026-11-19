B226 – Basquete Assis perde a primeira da série melhor de 5 em Tatuí

Jogando em casa, ao lado de sua torcida, na noite desta quinta-feira, dia 19 de novembro, o Clube de Campo de Tatuí saiu na frente do Basquete Assis na primeira partida da série melhor de 5 que decidirá o título do Campeonato Paulista da 1ª divisão.

Quando o cronômetro zerou, o placar do ginásio de esportes Manoel Soares marcava 76 a 68 para Tatuí. O jogo teve parciais de: 22 x 10 (Assis), 22 a 14 (Tatuí), 23 a 13 (Tatuí) e 21 a 19 (Tatuí) .

Os dois próximos confrontos acontecerão em Assis, no ginásio de esportes Jairo Ferreira dos Santos, o Jairão, no sábado, dia 21, e domingo, dia 22, com início às 18 horas.

De acordo com a Federação Paulista de Basquetebol, os jogos 4 e 5 da série estão programados para terça e quarta-feiras, nos dias 24 e 25 de novembro, às 19h30, em Tatuí.

Quem vencer três partidas da série melhor de 5 será o campeão.

Tatuí saiu na frente da melhor de 5