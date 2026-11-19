Há cinco sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 19 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No início da manhã, às 9 horas, foi sepultado Cláudio de Oliveira Júnior, conhecido pelo apelido de ‘Japonês’ (foto abaixo).
Às 11 horas, haverá o sepultamento de Cristiana Justino de Araújo, de 45 anos, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o corte fúnebre às 10h30.
No mesmo horário, 11 horas, será sepultada a senhora Elisabeth de Fátima Contin (foto abaixo), de 68 anos, que está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o coretejo fúnebre às 10h30.
No início da tarde, às 13h30, haverá o sepultamento da senhora Terezinha Donizete Bernardino, que está sewndo velada na Catedral, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13 horas.
No final da tarde, às 16 horas, será sepultada a senhora Nadir da Silva Trevisan, de 98 anos, que está sendo velada na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!