Com duração de 35 minutos, o espetáculo teatral ‘Semáforo’, produção do Grupo Matulão, será apresentado no Galpão Cultural neste sábado, dia 21 de novembro, a partir das 20 horas, e terá entrada franca e é recomendado para acima de 14 anos.

O Galpão Cultural está situado na Travessa Sorocabana.

O espetáculo ‘Semáforo’, dirigido por Sandro Dutra, “traz à cena o debate de temas urgentes e extremamente atuais, como o machismo, a violência doméstica e a desvalorização da mulher”, explica o diretor.

A trama é conduzida por dois personagens masculinos -interpretados pelos atores Claudemir Moreno e Pedro Chiqueto- (foto abaixo), que entrelaçam suas histórias de vida e trajetórias familiares.

“Ao confrontar o passado e o presente, um dos protagonistas promove um diálogo reflexivo, em uma tentativa de construir novas perspectivas para o futuro”, resume Dutra.

O figurino é assinado por Amélia Oliveira e o cenário pelo próprio diretor Sandro Dutra. Isabel Marchioretto é a designer gráfico e Eduardo Sampaio vai operar a luz do semáforo. A captação e edição das vozes é de Luizinho Pazinato e a comunicação visual de André Sesso.

Pedro Chiqueto em Claudemir Moreno em cena

MATULÃO – Fundado em 2001, o Grupo Matulão iniciou sua trajetória a partir das exposições do artista plástico Elinaldo Meira, que unia suas pinturas e objetos artísticos a intervenções de música e teatro. O desejo de criar um espetáculo teatral autônomo ganhou força em 2003, culminando na montagem de Matutações.

Dois anos depois, essa produção de rua descentralizou o acesso à cultura ao circular por 20 bairros da cidade, por meio do projeto Procissão Cultural.

O repertório do grupo expandiu-se em 2007, através da parceria com o grupo Fabrincantes de Histórias, na criação de O compadre Morte, em cartaz até os dias atuais.

Sempre em movimento, o Matulão ofereceu ao público as produções Rádio BR Imparcial (2017) e PHI 2085 (2019).

Agora, em 2026, o grupo soma ao seu repertório à nova montagem da peça Semáforo.