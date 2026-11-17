B219 – Um sepultamento em Assis neste dia 17 de novembro

Há um sepultamento programado para esta terça-feira, dia 17 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor José Roberto Ferreira Maldonado, de 82 anos, que está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

REGIÃO – Em Pedrinhas Paulista, será sepultado o senhor Giovanni Palombo, de 94 anos.

Na vizinha cidade de Cândido Mota, haverá o sepultamento de Celso Marcelo Mattos, de 56 anos.

Também em Cândido Mota, será sepultado Rafael Fernando Marcelino, conhecido pelo apelido de ‘Costelinha‘ (foto abaixo), 34 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!