Jogando na tarde desta terça-feira, dia 17 de novembro, em Treviso-ITA, o Clube Atlético Assisense foi derrotado pelo Treviso pelo placar de 5 a 1.

Isaac Zalen marcou o gol de honra do time comandado pelo técnico Vitalino Nardi ‘Vitão’.

Foi o primeiro teste de uma série de seis partidas programadas pela diretoria do ‘Falcão do Vale’ na excursão internacional na Europa.

Nesta quarta-feira, às 15 horas (11 horário de Brasília), o Assisense enfrentará o Venezia, em Veneza, que fica a cerca de 40 km de Treviso e a 160 km de Parma, onde a delegação do ‘Falcão do Vale’ está hospedada.

DERROTA – A ansiedade pela realização do primeiro jogo internacional, o desgaste da viagem aérea até à Itália e o contraste da temperatura podem ter conbtribuído para o desempenho dos jogadores do Assisense na derrota desta terça-feira, em Treviso.

“Foi um jogo difícil para os meninos. A temperatura de 5 graus na Itália e o cansaço das 18 horas no avisão pesaram. Além disso, o Atlético Assisense enfrentou um time de tradição da Itália, com um nível muito alto, muito diferente do futebol que acompanhamos nas categorias de base do Brasil”, explicou o fotográfo Paulo Henrique Dias, que acompanha a delegação do ‘Falcão do Vale’.

Ele contou que, no primeiro tempo o Treviso vencia por 2 a 0. Na segunda etapa, com as mudanças efetuadas, o time italiano ampliou o placar em 5 a 1.

“Apesar da derrota, foi uma experiência ‘muito bacana’ para os meninos, que foram observados por técnicos de quatro clubes europeus”, disse Dias.

“Os observadores elogiaram bastante os nossos atletas e o Atalanta já sinalizou interesse pelo atacante Isaac Zalen, autor do gol do time de Assis, que passará a ser monitorado de perto”, disse o fotógrafo.

O Assisense estreou internacionalmente enfrentando o Treviso jogando com: Rafa; Kaik, Ryan, Matheus e Levi; Sparza, Izaac, Felipe e Biro; João Paulo e Fernando. O técnico Vitão Nardi ainda teve à disposição: João Catizano, Luiz, Aryan, Nando, Livinho, Fabrizio, Khalil, Maurício, Cristian, Anderson e Massimo.

Elenco do Atlético Assisense