Um pouco mais acostumados com a temperatura em torno de 5 graus registrada na Itália, os meninos da categoria sub-20 do Atlético Assisense conseguiram um bom resultado na tarde desta quarta-feira, dia 18 de novembro, em Veneza, na Itália.

Diante do Venezia, os comandados de Vitalino Nardi, o ‘Vitão’, perderam o primeiro tempo, mas conseguiram reagir e chegaram ao empate em 4 a 4, no segundo amistoso do clube de Assis na sua turnê internacional.

Segundo o fotógrafo Paulo Henrique Dias, que acompanha a delegação de Assis, o ‘Falcão do Vale’ “fez uma ótima partida” contra o Venezia, que disputa a 1ª divisão da Itália.

Dias contou que “o jogo foi muito truncado” e que “o futebol italiano é muito físico”, mas, segundo ele, os meninos de Assis “já estão se adaptando com o clima e o estilo de jogo dos italianos”.

O primeiro tempo do amistoso terminou 2 a 1 para o Venezia, mas o Assisense reagiu e o placar final fechou em 4 a 4. Os gols do ‘Falcão do Vale’ foram marcados por Nando (2), João Paulo e Biro.

O próximo compromisso do Assisense em solo italiano será no sábado, dia 21 de novembro, contra o Padova.

Assisense buscou empate em Veneza

Imagem: Paulo Henrique Dias