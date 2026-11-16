Há quatro sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 16 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
O senhor José Luiz Martins, de 70 anos, será sepultado às 10h30. O corpo está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário são Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.
Logo depois, às 11 horas, haverá o sepultamento do senhor Claudenir Aparecido da Silva, de 71 anos, que está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 10h30.
No mesmo horário, saerá sepultada a senhora Angelina Dias Passos, de 87 anos, que está sendo velada na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 10h30.
No início da tarde, às 13h30, haverá o sepultamento do farmacêutico Adilson Aparecido Silvério dos Santos (foto abaixo), de 56 anos, que trabalhava na Farmácia do Valério, na avenida Vereador Davi Passarinho, na vila Prudenciana. O velório acontece na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13 horas.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!