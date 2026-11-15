B217 – Basquete Assis fecha a série em 3 a 1 e decidirá título do Paulista

Diferente da última vez que havia atuado ao lado de sua torcida, no dia 7 de novembro, quando o time estava irreconhecível e perdeu para o limitado São Caetano por 79 a 72, na noite deste sábado, dia 14, no mesmo ginásio de esportes Jairo Ferreira dos Santos, o ‘Jairão’, o Basquete Assis passeou contra o representante do ABC e fechou a série semifinal em 3 a 1.
Os comandados de César Fabretti derrotaram o São Caetano por uma elástica diferença de 37 pontos: 89 a 52.
Agora, o Basquete Assisense se prepara para decidir o título do Campeonato Paulista de Basquete da 1ª divisão contra o vencedor da outra semifinal, o Clube de Campo de Tatuí, que eliminou a Liga Sorocabana, de Sorocaba, por 3 a 0.
Basquete Assis comemorou classificação para a grande final