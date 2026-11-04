B200 – Cobrança por reajuste em contrato gera atraso na coleta do lixo

A coleta do lixo na cidade de Assis sofreu um atraso de quase três horas nesta quarta-feira, dia 4 de novembro.

Por volta das 7 horas, os cerca de 30 cooperados da Cooperativa de Materais Recicláveis de Assis -Coocassis- que auxiliam na coleta dos resíduos sólidos, anunciaram que só iniciaram o trabalho após a Prefeitura informar quando irá pagar o reajuste previsto no contrato de parceria o que, segundo eles, não ocorre desde a administração anterior.

O secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Eduardo ‘Duda’ Paiva’, se reuniu com representantes da Coocassis e o vereador Reinaldo Nunes, o Português (PT), que foi chamado pelos cooperados.

Paiva alegou que um decreto de contingenciamento, recentemente editado pela prefeita Telma Spera (PL), impede o reajuste no contrato e que só poderá efetuar o repasse financeiro do mês de outubro após a Coocassis assinar o contrato vigente.

A Coocassis, por sua vez, contestou a justificativa, alegando já ter encaminhado mais de uma dezena de ofícios à Prefeitura cobrando o reajuste previsto no contrato e que, até agora, sequer obteve uma resposta.

“Nossos recursos da coleta seletiva estão sendo utilizados para cobrir a diferença do pagamento dos cooperados que realizam a coleta dos resíduos sólidos e a situação está ficando insustentável”, alegam.

“Ou a Prefeitura reajusta o contrato ou teremos que reduzir o número de cooperados que auxiliam a Prefeitura realizar a coleta dos resíduos”, ressaltaram os representantes da Coocassis.

NOVO ENCONTRO – Paiva, alegando que a prefeita Telma Spera participa de uma reunião de prefeitos nesta quarta-feira e que estará viajando para São Paulo na quinta-feira, sugeriu, um novo encontro na segunda-feira para analisar, junto com ela e os procuradores jurídicos da Prefeitura, uma solução para o caso.

Representantes da Coocassis se reuniram com os cooperados (foto abaixo), que concordaram em aguardar até segunda-feira, mas advertiram que, se não houver o pagamento do contrato com reajuste, poderão deixar de realizar a coleta dos resíduos e se concentrarem apenas na coleta seletiva.

Pouco antes das 9 horas, os caminhões deixaram o pátio da Secretaria de Meio Ambiente para o início da coleta dos resíduos.

Cooperados aceitaram continuar a coleta até uma próxima reunião