B192 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 1º de novembro

Há quatro sepultamentos programados para este domingo, dia 1º de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No início da manhã, às 9 horas, foi sepultado o senhor Faustino Aparecido Rodrigues, de 63 anos.
Às 10 horas, haverá o sepultamnento da senhora Maria Costa (foto abaixo), de 85 anos, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 9h30.
No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Celina Vasconcelos Rezende, de 88 anos, que está sendo velada na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.
A senhora Jovira Barbosa de Góes será sepultada às 15 horas.
No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento do senhor Nelson Rodrigues Moreno (foto abaixo), de 83 anos, que está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.
REGIÃO – Em Paraguaçu Paulista, às 10h30, será sepultado o senhor Nilton Ambrósio Rosa, de 70 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!