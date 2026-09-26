B159 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 26 de setembro

Há quatro sepultamentos programados para este sábado, dia 26 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor Uraci Roberto Pícolo, de 72 anos, que está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

No início da tarde, às 13h30, haverá o sepultamento do senhor Valdomiro Izidoro, de 76 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13 horas.

Logo depois, às 14 horas, será sepultada a senhora Maria José de Lima.

No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento da criança Heitor Lourenço da Silva Teixeira.

REGIÃO -O senhor José de Arruda (foto abaixo, de 99 anos, será sepultado em Cândido Mota.

Em Cândido Mota, às 15 horas, será sepultado o senhor Carlos José Andreotti, o popular Carlito (foto abaixo) de 80 anos.

Também na cidade de Cândido Mota, haverá o sepultamento do senhor Lairton Nogueira de Almeida, de 78 anos, que morreu em São Paulo.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Veja também

B155 – Cemitério de Assis registra 11 sepultamentos em dois dias

Os últimos dois dias -21 e 22 de setembro- foram de muito trabalho para a …

Criado por Urias Turbiani |
© Copyright 2026, Todos os Direitos Reservados