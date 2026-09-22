B155 – Cemitério de Assis registra 11 sepultamentos em dois dias

Os últimos dois dias -21 e 22 de setembro- foram de muito trabalho para a equipe de funcionários que atuam no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Na segunda-feira, dia 21, aconteceram oito sepultamentos. Nesta terça-feira, dia 22, há mais três enterros programados.

No início da manhã desta terça-feira, dia 22, foi sepultado Valdecir Guadanhin, de 63 anos.

No início da tarde, às 13h30, haverá o sepultamento do comerciante Celso Marques dos Santos, de 82 anos, que dirigia a loja de calçados Mark Center, na avenida Rui Barbosa. O velório acontece na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13 horas.

No final da tarde. às 16 horas, será sepultada a senhora Iolanda Alves.

DIA 21 – Na segunda-feira, foram registrados oito sepultamentos. Todos no período da tarde.

Às 13h30, foi sepultado o senhor Maurêncio Martins da Silva.

Logo depois, às 14 horas, houve o sepultamento da senhora Rosemeire Mendes Granjeia Bravo, de 62 anos.

Às 14h30, foi sepultado o senhor João Cláudio Muniz, de 68 anos.

Na sequência, às 15 horas, aconteceu o sepultamento do senhor Benedito Antônio da Silva.

Logo depois, às 15h30, foi sepultada a funcionária aposentada do Banco do Brasil e administradora do Lar dos Velhos, Maria Cristina Bermejo Pinto (foto abaixo), de 72 anos.

No mesmo horário, houve o sepultamento de Jairo da Silva Lisboa, de 54 anos.

No final da tarde, às 16 horas, foi sepultada a senhora Elza Maria Martins, de 68 anos.

Logo em seguida, aconteceu o sepultamento do senhor Castilho Rodrigues, de 88 anos.

REGIÃO – Na vizinha cidade de Cândido Mota, nesta terça-feira, dia 22, foi sepultado o senhor Luis Carlos Fermino Mendes, de 63 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!