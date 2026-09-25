B158 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO

LIGA ASSISENSE DE ESPORTES, estabelecida na rua Floriano Peixoto nº 130, 1º andar, centro, CEP 19.800-010, na cidade de Assis, estado de São Paulo, representada por JOSÉ ROBERTO MAGALHÃES PRADO, vem por meio deste CONVOCAR todos os interessados para comparecer à rua José Vieira da Cunha e Silva nº 607, sala 02, Centro, CEP 19.800-140, na cidade de Assis, Estado de São Paulo, para ASSEMBLEIA GERAL que se realizará no dia 5/10/2026, em primeira convocação às 19:00 horas e, em segunda convocação, às 19:30 horas, para a seguinte ORDEM DO DIA.

1 – Indicação e eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal do período de 5 de fevereiro de 2026 a 4 de fevereiro de 2030.

2 – Outros assuntos de interesse da entidade

Assis, 25 de setembro de 2026

José Roberto Magalhães Prado