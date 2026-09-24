B156 – Cinco sepultamentos em Assis neste dia 24 de setembro

Há cinco sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 24 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No início da manhã, foi sepultada a senhora Maria Alaíde Varela Fogaça, de 94 anos.
Logo depois, às 9 horas, haverá o sepultamento da senhora Lúcia Helena Rodrigues da Silva (foto abaixo), de 63 anos, que foi velada no Complexo Prudenciana.
No início da tarde, às 13h30, será sepultado o bebê Davi Lucas Stanislau Soares, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13 horas.
O sepultamento do senhor Aparecido Alberto da Silva, de 69 anos, acontecerá às 15h30. O corpo está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15 horas.
No final da tarde, às 16 horas, será sepultada a senhora Ivone S. da Fonseca.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!