B153 – Três sepultamentos em Assis neste dia 17 de setembro

Há três sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 17 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
Todos no período da tarde.
O senhor Silvio Rodrigues, de 89 anos, que está sendo velado no próprio cemitério, será sepultado às 13h30.
Logo depois, às 14 horas, haverá o sepultamento de Wilson José da Silva (foto abaixo), de 55 anos, que está sendo velado na sala 6 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.
A senhora Maria Olinda Carvalho, de 92 anos, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde airá o féretro às 15 horas. O sepultamento acontecerá às 15h30.
REGIÃO – Em Cândido Mota, no final da tarde, será sepultada a senhora Regina Tondatti dos Santos (foto abaixo), de 86 anos.
O senhor Juvenal Pereira Lopes (foto abaixo), de 92 anos, será sepultado em Cândido Mota.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!.