B152 – Série A-4, que o VOCEM participa, pode ter nova fórmula de disputa

Aconteceu nesta terça-feira, dia 15 de setembro, na sede da Federação Paulista de Futebol, em São Paulo, um encontro pré-Congresso Técnico do Campeonato da Série A-4, que o VOCEM de Assis participa.

Segundo o presidente do ‘Esquadrão da Fé’, Fábio Mânfio (primeiro à esquerda), existe a possibilidade de a competição ter uma nova fórmula de disputa.

Imagem: Rodrigo Corsi – Agência Paulistão

De acordo com a proposta, os 16 clubes seriam divididos em dois grupos e regionalizados. Atualmente, todos os 16 times se enfrentam em turno único, sendo que somente oito avançam à segunda fase.

Foi informado que a empresa patrocinadora do evento em 2025 não permanecerá, mas a Federação Paulista tenta uma nova parceira para colaborar em patrocínio com os clubes.

Também deve ser discutido no Congresso Técnico, que acontecerá em outubro, uma proposta de alteração do número de atletas inscritos com idade superior a 23 anos e também deve ser anunciada a data de início da competição.

TÉCNICO – O presidente Fábio Mânfio confirmou que as tratativas pra manter Paulinho Mclaren como técnico do VOCEM em 2026 estão avançadas, mas o contrato ainda não foi assinado.