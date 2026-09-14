B149 – Sete sepultamentos em Assis neste dia 14 de setembro

Há sete sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 14 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9 horas, será sepultado o comerciante Crescêncio Ramiro Castro (foto abaixo), de 73 anos.

Logo depois, às 10 horas, haverá o sepultamento da senhora Bernardina Teixeira da Cruz, de 82 anos, que está sendo velada na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h30.

O bebê Samuel Batista da Silva Rodrigues, que está sendo velado no cemitério, será sepultado às 10h30.

No final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento da senhora Maria das Dores Maschio, de 89 anos, que está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 10h30.

No período da tarde, às 14h30, será sepultada a senhora Isaura Nogueira Mota, de 99 anos.

No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento do senhor João Faustino do Nascimento, de 77 anos, que está sendo velado na sala 6 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

Ainda não foi definido o horário do sepultamento do senhor Idair Corrêa, de 74 anos.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultado Vitor Hugo Oliveira dos Santos, de 44 anos.

Na cidade de Maracaí, haverá o sepultamento do senhor Alonsio Ferreira dos Santos, de 89 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!