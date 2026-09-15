B150 – Um sepultamento em Assis neste dia 15 de setembro

Há um sepultamento programado para esta terça-feira, dia 15 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No final da tarde, às 16 horas, será sepultada a senhora Maria José Zollner Holmo (foto abaixo), de 85 anos, que está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.
REGIÃO – Em Cândido Mota, há dois sepultamentos programados.
José Geraldo Marroni, de 90 anos, está sendo velado no Velório Municipal.
Também será sepultada a senhora Nilza Marquezani Granado, de 83 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!