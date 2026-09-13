B147 – Seis sepultamentos em Assis neste final de semana

Neste final de semana chuvoso, o Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, registra um total de seis sepultamentos.
Neste domingo, dia 13, às 8h30, será sepultado o João Inácio Filho.
No sábado, dia 12, aconteceram cinco sepultamentos.
No final da manhã, às 11 horas, foi sepultada a senhora Maria Marques Monteiro do Nascimento, de 97 anos.
No início da tarde, às 14 horas, houve o sepultamento do senhor Ildefonso José Amstalden, de 92 anos.
Logo depois, às 15 horas, foi sepultado o senhor Lauro Francisco de Melo, de 90 anos.
Às 15h30, aconteceu o sepultamento do senhor Antônio Neris de Aguiar, de 66 anos.
No final da tarde, às 16 horas, foi sepultada a senhora Maria Cassiano Batista, de 71 anos.
REGIÃO – Em Lutécia, neste domingo, dia 13, será sepultada a senhora Lindomar Pereira de Oliveira, de 84 anos.
SEGUNDA-FEIRA – Já está programado para a segunda-feira, dia 14 de setembro, o sepultamento do comerciante Crescêncio Ramiro de Castro (foto abaixo), de 73 anos, que morreu em São Paulo. O corpo deverá chegar a Assis somente no final da tarde deste domingo e será velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!