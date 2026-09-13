B148 – Morre Crescêncio, antigo dono de bar em Assis

Morreu na noite deste sábado, em São Paulo, aos 73 anos, o comerciante Crescêncio Ramiro de Castro (foto abaixo).

Durante muitos anos, ele administrou o Bar do Crescêncio, no Parque das Flores, que hoje é administrado por seu filho, Adriano.

Dono de um sorriso único e cativante, que esbanjava simpatia e alegria, Crescêncio era torcedor fanático do Corinthians e chegou a instalar dezenas de fotografias do clube do coração nas paredes do seu bar.

Segundo a empresa Funerária São Vicente, o corpo de Crescêncio deverá chegar à cidade de Assis somente no final da tarde, e o velório acontecerá na sala 2, na avenida Abílio Duarte de Souza.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!