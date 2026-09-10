B145 – Com cerca de 450 crianças. começa o campeonato das categorias de base

Com grande público presente nas arquibancadas do estádio municipal Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, começou na noite desta quarta-feira, dia 9 de setembro, o campeonato municipal das categorias de base, que é organizado pela Secretaria de Esportes, com apoio da Câmara Municipal, através da destinação de emenda impositiva para realizar a competição.

Cerca de 450 crianças e adolescentes, entre 7 e 13 anos, estão divididos em times de várias escolinhas e clubes da cidade.

Na rodada de abertura, houve três partidas.

O primeiro confronto da noite, pela categoria sub-7, entre Moleque Travesso (foto abaixo), do técnico João Carlos ‘Corina’, e Arena Sport (foto abaixo), terminou empatado em 1 a 1.

Moleque Travesso

Arena Sport

Na segunda partida, pela categoria sub-9, foi registrado um empate de 2 a 2 entre as equipes Diego Volpini – DV Soccer e Arena Sport.

No encerramento da primeira rodada, pela categoria sub-9, a escolinha do Flamengo Arena Mendes derrotou o Moleque Travesso por 2 a 1.

Os jogos tiveram arbitragem do trio formado por: Igor, Rafael e Danilo.