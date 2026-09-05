B143 – Três sepultamentos em Assis neste sábado, dia 5 de setembro

Há três sepultamentos programados para este sábado, dia 5 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Os três no período da tarde.

Às 15 horas, será sepultado Harold Chales de Campos, de 53 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15 horas.

Logo depois, às 15h30, haverá o sepultamento do senhor Alcides Borges (foto abaixo), de 89 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15 horas.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultado o ex-vereador Waldir Campos da Cruz (foto abaixo), de 80 anos, que está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

DOMINGO – Para a manhã de domingo, às 8h30, já está programado o sepultamento da senhora Lurdes Alves.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!