B140 – Um sepultamento em Assis neste dia 2 de setembro

Há um sepultamento programado para a tarde desta quarta-feira, dia 2 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultado o senhor Cláudio Sanchez Moraes (foto abaixo), de 80 anos, que está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional, de onde sairá o féretro às 13h30.

REGIÃO– Em Cândido Mota, será sepultado José Marcelo da Silva (foto abaixo), de 41 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Na cidade de Tarumã, no início da manhã, houve o sepultamento de Jair Borsoi, de 59 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

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