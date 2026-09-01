B139 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 1º de setembro

Há dois sepultamentos programados para esta terça-feira, primeiro dia do mês de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultada a senhora Luzia Gonçalves Lopes, de 79 anos, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

O aposentado do DER, senhor Sebastião Silveira Franco, de 95 anos, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

REGIÃO – Em Tarumã, às 16 horas, será sepultada a senhora Rosalina Rodrigues Cardoso, de 83 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!