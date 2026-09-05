B142 – Morre o ex-vereador Waldir Cruz

Morreu na madrugada deste sábado, dia 5 de setembro, aos 80 anos, o ex-vereador Waldir Campos da Cruz(foto abaixo), que estava internado após sofrer complicações no intestino.

Waldir Campos da Cruz era comerciante do ramo de material de construção e tradicional morador da vila Operária.

Foi eleito vereador pela primeira vez em 1992, tendo ocupado o seu primeiro mandato no período de 1993 a 1996.

Foi reeleito em 1996 com 688 votos, ocupando o segundo mandato de 1997 a 2000.

Na Mesa Diretora da Câmara Municipal, Waldir Cruz foi segundo secretário, primeiro secretário e vice-presidente.

Durante os oito anos de mandato, apresentou 25 projetos de lei e 5 projetos de decreto legislativo, além de 460 indicações, 70 requerimentos e 66 moções.

DESPEDIDA – O corpo do ex-vereador Waldir Campos da Cruz está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30.

O sepultamento acontecerá no final da tarde, às 16 horas, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Waldir Cruz morreu aos 80 anos