B137 – Três sepultamentos em Assis neste dia 31 de agosto

Há três sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 31 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
Às 10h30, será sepultado o servente de pedreiro Valdecir de Lima (foto abaixo), de 55 anos, vítima de atropelamento na manhã deste domingo, na rua Ênio Marquezine, no bairro Nova Assis. O corpo está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10 horas.
Logo depois, às 11 horas, haverá o sepultamento do jornalista Wando dos Santos Rodrigues, o ‘Wandinho‘ (foto abaixo), de 73 anos, que está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.
No início da tarde, às 13h30, será sepultado Hugo Pereira de Souza, de 38 anos, vítima de um acidente na zona rural. Ele sofreu uma queda, após a tampa de uma fossa ceder. O velório acontece na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13 horas.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!