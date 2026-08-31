B138 – Guarani é campeão varzeano A e Racing campeão da série B

Terminaram neste domingo, dia 30 de agosto, no estádio municipal Marcelino de Souza, na vila Ribeiro, as disputas do Campeonato Varzeano das séries A e B.

No primeiro jogo da manhã, Racing e Borussia empataram no tempo normal.

Na cobrança de penalidades máximas, o Racing sagrou-se campeão da Série B, ao vencer por 3 a 1.

Logo depois, Guarani e Ajax decidiram a Série A.

Após empate em 1 a 1 nos 90 minutos, a decisão foi para a cobrança de pênaltis e o goleiro João Guiotti (foto abaixo) brilhou e o ‘Bugre’ venceu por 4 a 2, garantindo o título da Série A.

João Guiotti, do Guarani, defendeu penalidade – Imagem Paulo H. Dias

AMADOR – Também neste domingo, no período da manhã, no estádio municipal Antônio Vianna Silva, o Tonicão, na vila Operária, teve início o Campeonato Amador.

Na abertura da rodada dupla, Vasco da Gama e Locomotiva empataram em 2 a 2.

Na outra partida, o Juventude estreou com vitória sobre a ADPM pelo placar de 2 a 0.