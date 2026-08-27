B134 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 27 de agosto

Há dois sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 27 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O advogado Almir Moreira Reis (foto abaixo), de 56 anos, está sendo velado na Igreja Renovada, na rua Benedito Lutti, 1005, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10 horas. O sepultamento acontecerá às 10h30.

No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento do senhor Antônio Ribeiro da Costa, de 70 anos, que está sendo velado no próprio cemitério.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultado o senhor José Carlos Ferreira, de 77 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

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