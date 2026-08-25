B132 – Cinco sepultamentos em Assis neste dia 25 de agosto

Há cinco sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 25 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Às 9 horas, foi sepultada a senhora Isabel Prado Carvalho, de 86 anos.

A senhora Maria Cândida Almeida Moraes será sepultada às 10h30.

No final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento da senhora Vera Lúcia de Souza Campos Cruz, de 62 anos, que foi velada em Maracaí.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultada a senhora Amélia de Souza Lopes, de 96 anos, que está sendo velada na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30.

No mesmo horário, 16 horas, haverá o sepultamento do senhor José Leme Mourão, de 97 anos, que está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultada a senhora Antônia Lídia Doná Bertolucci, de 97 anos.

Também, em Cândido Mota, haverá o sepultamento do senhor Gerson Vasques.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!