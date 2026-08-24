B131 – Um sepultamento em Assis neste dia 24 de agosto

Há um sepultamento programado para esta segunda-feira, dia 24 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado Silvano Fernandes Priedade (foto abaixo), de 55 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.

DIA 25 – Para terça-feira, dia 25 de agosto, já está programado o sepultamento da senhora Isabel do Prado Carvalho, de 86 anos. O velório acontece na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

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