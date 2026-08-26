B133 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 26 de agosto

Há dois sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 26 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Benedita Alfredo.

No início da tarde, às 13h30, haverá o sepultamento do serralheiro José Aparecido Guerino (foto abaixo), de 65 anos, que morava na vila Operária. O velório acontece no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13 horas.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

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