B133 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 26 de agosto

Há dois sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 26 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Benedita Alfredo.
No início da tarde, às 13h30, haverá o sepultamento do serralheiro José Aparecido Guerino (foto abaixo), de 65 anos, que morava na vila Operária. O velório acontece no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13 horas.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!