B086 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 29 de junho

Há quatro sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 29 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No período da manhã, às 10h30, será sepultada a senhora Maria da Cruz Garcia, (foto abaixo), de 90 anos, que está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10 horas.
Logo depois, às 11 horas, haverá o sepultamento da senhora Aparecida Doná do Carmo, de 96 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.
No final da manhã, às 11h30, será sepultado o senhor José Roberto Ramão, de 63 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 11 horas.
No início da tarde, às 13 horas, haverá o sepultamento da senhora Maria Cleuza de Barros, de 69 anos, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 12h30.
REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultada a senhora Célia Gomes Escaramboni, de 79 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!