B028 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 25 de abril

Há dois sepultamentos programados para este sábado, dia 25 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11h30, será sepultado o senhor Adão de Almeida Alves, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 11 horas.

No período da tarde, ás 16 horas, haverá o sepultamento da senhora Adélia Maria Fernandes, de 88 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!