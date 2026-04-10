B013 – Cinco sepultamentos em Assis neste dia 10 de abril

Há cinco sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 10 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 8h30, foi sepultado Luis Roberto dos Santos, de 70 anos.

Logo depois, às 9 horas, houve o sepultamento de Marcos Luis Ferreira, de 54 anos.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultado André de Oliveira Furniel, de 39 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.

No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento do senhor Antônio Américo de Oliveira, de 70 anos, que está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

No mesmo horário, 16 horas, será sepultado o senhor João Aparecido Fermino, de 59 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!