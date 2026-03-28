A994 – Prefeitura emite nota sobre suspensão de contrato para gestão da UPA

Na noite desta sexta-feira, dia 27 de março, horas após a Justiça ter determinado a imediata suspensão do contrato firmado entre a Prefeitura de Assis e a empresa Eder Hideki Pontes Munefica LTDA para a gestão de serviços na Unidade de Pronto Atendimento ‘Ruy Silva’, o Departamento de Comunicação da Prefeitura de Assis emitiu uma nota à imprensa sobre a decisão.

Diz a nota: Esclarecimento sobre a Gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA “Ruy Silva

Em compromisso com a transparência e o respeito à população, a administração vem a público manifestar-se sobre a decisão judicial proferida nesta data, 27 de março, em relação ao contrato celebrado com a empresa Eder Hideki Pontes Munefica LTDA.

A administração municipal esclarece que entende, respeita e acata integralmente a decisão da Justiça. O departamento jurídico da administração municipal já foi acionado e segue trabalhando de forma diligente para adotar todas as medidas cabíveis.

O objetivo é garantir que o devido processo legal seja seguido, com a apresentação de ampla defesa, fundamentada em dados técnicos e na total legalidade dos atos administrativos praticados pela gestão.

Embora a gestão acate a determinação, a administração entende que a saúde de Assis não pode retroceder. O contrato adotado permitiu avanços significativos, em especial o aumento do número de médicos clínicos, a implantação do atendimento de médicos pediátricos, a distribuição de fármacos pós-consulta para pacientes com alta (farmácia 24 horas), a

substituição de auxiliares de enfermagem por técnicos de enfermagem e a inclusão de psicólogo, assistente social e fisioterapeutas.

Desde o início do contrato, houve queda significativa e comprovada no tempo de espera para atendimento. A administração apresenta os dados operacionais dos últimos 16 dias no novo formato:

Tempo médio de espera: apenas 34,7 minutos, sendo o menor tempo registrado de 15 minutos.

Total de atendimentos médicos: 3.814 pacientes assistidos.

Atendimentos pediátricos: 310 crianças cuidadas com atenção especializada.

Apoio multidisciplinar: foram realizados atendimentos de Psicologia e Assistência Social; esses profissionais também realizaram o acolhimento de pacientes e familiares na unidade, além de consultas de Fisioterapia — serviços que humanizam e aceleram a recuperação dos pacientes.

A prioridade absoluta da gestão é garantir que a população não seja prejudicada. Estamos trabalhando de forma ininterrupta em soluções administrativas que preservem a qualidade da assistência e a segurança dos pacientes da UPA.

A administração reforça seu compromisso com a ética pública e com a verdade e seguirá lutando por um atendimento digno e eficiente para todos os assisenses.

Continuaremos acompanhando os desdobramentos jurídicos”, informa o comunicado do Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de Assis.