A986 – Um sepultamento em Assis neste dia 23 de março

Há um sepultamento programado para esta segunda-feira, dia 23 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultada a senhora Eva Vieira dos Santos (foto abaixo), de 89 anos, que está sendo velada na Capela São Miguel Arcanjo, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.

O professor Geraldo Belavenute Júnior (foto abaixo), de 63 anos, está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, mas o corpo será levado para Cândido Mota, onde será sepultado.

Também em Cândido Mota, no período da manhã, haverá o sepultamento da senhora Benedita Osório da Silva, de 81 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!