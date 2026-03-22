A985 – Após semana turbulenta, em jogo emocionante, com três bolas no travessão, VOCEM vence Lemense e volta a respirar fora do Z2

Foi uma semana turbulenta, mas que terminou em felicidade no ‘Esquadrão da Fé’ que volta a respirar fora da zona de degola no Campeonato Paulista da Série A4.

Flertando perigosamente com a zona de rebaixamento, na quarta-feira, dia 18 de março, o VOCEM só não entrou no Z2 em razão de uma combinação de resultados.

O quase improvável resultado aconteceu em Araçatuba, com a vitória do até então lanterna Nacional-SP, por 3 a 2.

Com o resultado de Araçatuba, o Nacional foi a 4 pontos e o Araçatuba se manteve com 5. O VOCEM, mesmo derrotado em Ribeirão Preto pelo Comercial por 3 a 1, continuou com 6 e na 14ª posição.

De bom, além da combinação de resultados e a permanência fora da zona da degola, foi o desempenho dos comandados de Paulinho McLaren no segundo tempo.

Após uma primeira etapa com derrota parcial de 2 a 0, O VOCEM voltou para os 45 minutos finais com outra postura. Deixou a apatia no vestiário e entrou com muita garra e disposição para reverter o resultado.

Logo aos dois minutos, Kauã, de cabeça diminuiu para o ‘Esquadrão da Fé’.

Animado, o time armou sua artilharia com torpedos em direção ao gol de Wendel, que fez de tudo para impedir o empate.

Quando o goleiro não defendia, a trave salvou o Comercial de Ribeirão Preto.

Aos 12 minutos, exausto e acusando uma lesão, o goleiro do ‘Bafo’ pediu substituição.

O jogo ficou interrompido por quase 10 minutos para que Wendel deixasse o gramado e o venezuelano Orue pudesse aquecer para entrar.

“Esse tempo de parada prejudicou nosso time, que estava motivado em busca do empate no melhor momento do jogo”, justificou o técnico Paulinho McLaren, em entrevista a Cícero da Mota.

O venezuelano Orue, apesar da baixa estatura, teve seus minutos de glória no estádio Palma Travassos.

Na mais difícil defesa da noite, ele conseguiu espalmar uma bola rasteira, chutada de fora da área, que tinha como endereço certeiro o seu canto direito.

Em delírio, parte dos quase 500 torcedores comercialinos que compareceram ao estádio, soltou o coro nas arquibancadas: “Ão, ão, ão, Orue é Seleção”…

Na reta final, para fechar a noite de alegria do torcedor de Ribeirão Preto e aumentar o desânimo dos jogadores e torcedores do VOCEM, em mais um erro individual do time mariano, Davis fechou o placar em 3 a 1, aos 10 minutos de acréscimos.

CRISE – A derrota em Ribeirão Preto e o aumento do risco de rebaixamento abriram uma crise no elenco do VOCEM, que pediu uma reunião com a diretoria, antes da partida contra o Lemense, no sábado.

Uma reunião de emergência foi convocada pelo presidente Fábio Mânfio e, horas antes da partida contra a Lemense, um acordo impediu que a situação se agravasse. Uma suposta promessa financeira da antiga comissão técnica aos jogadores -que a diretoria afirma desconhecer- teria sido o estopim da turbulência.

Apesar de concentrados no propósito inicial de saldar os débitos -principalmente de ações trabalhistas- das diretorias anteriores, os dirigentes liderados por Mânfio refizeram os cálculos, juntaram as economias, e apresentaram uma proposta, que foi aceita pelos jogadores.

FORA – Crise estancada fora de campo, mas o técnico Paulinho McLaren sofreu duas baixas durante a semana. Savinho, que não vinha sendo aproveitado, pediu para deixar o clube e foi liberado para viajar e se apresentar no José Bonifácio, onde deverá disputar a Bezinha.

Um dos mais experientes, o veterano atacante Marcos, que era um dos interlocutores do grupo de jogadores na negociação, pediu liberação por conta da morte de um familiar.

REBAIXAMENTO – Com os resultados dos jogos disputados no período da tarde deste sábado, dia 21 de março, o VOCEM entrou em campo, pela primeira vez, na zona de rebaixamento.

Para piorar o adversário veio motivado com uma premiação em dinheiro já paga pelo ‘dono da SAF’ para terminar a primeira fase no G4.

Com as baixas da semana, Paulinho definiu o time com mudanças: João Espinosa; Felipinho, Luan, Emanuel e Lobato; Stênio, Vitinho e Vinícius; Kauã, Eder e Jhony.

Logo aos 15 minutos, uma troca de agressões no interior da área do Lemense, resultou em duas expulsões e os dois times passaram a atuar com 10 em campo.

Primeiro, o árbitro Denner William da Silva expulsou o lateral esquerdo Lucas, do Lemense, “em ação de revide, ao desferir uma cotovelada, atingindo o rosto de seu adversário Júlio Vinícius”, escreveu na súmula.

Acionado pelo assistente Ricardo Luiz Buzzi, quando já se preparava para reiniciar a partida, o árbitro também decidiu expulsar o meio campista Vinícius, do VOCEM, por “desferir uma cotovelada, atingindo o rosto de seu adversário Lucas”.

É o segundo jogo em casa, que Vinícius desfalca o VOCEM ainda no primeiro tempo.

Na derrota diante do Tanabi por 2 a 0, no dia 13 de março, ele foi substituído aos 23 minutos de jogo, reclamando lesão.

Mesmo com as expulsões, motivados, os jogadores marianos fizeram o melhor primeiro tempo das 12 atuações em 2026 e marcaram, em 45 minutos, metade dos gols que haviam marcado nas 11 rodadas anteriores.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Éder, de cabeça (foto abaixo), abriu o placar, após boa trama pelo setor esquerdo e cruzamento de Lobato.

VOCEM comemora primeiro gol, marcado por Eder, diante do Lemense

Imagem: Paulo H. Dias

Ainda nos acréscimos, o zagueiro Emanuel foi à área adversária e aproveitou um cruzamento da direita, à meia altura, para ampliar o placar.

Era o primeiro dos sonhos dos quase 300 torcedores que compareceram ao Tonicão.

No intervalo, o técnico Max Sandro, da Lemense, fez duas mudanças para dar maior ofensividade ao time.

Os 45 minutos finais, como era de se esperar, foram marcados por muita emoção.

O VOCEM teve chance de fechar o placar, quando, aos 3 minutos, Kauã escapou pela esquerda e, com um chute de fora da área, acertou o travessão. “Seria o gol pra matar o placar”, disse McLaren.

Aos 20 minutos, o Lemense diminuiu. Como nos jogos anteriores, o goleiro João Espinosa não conseguiu defender uma bola rasteira, chutada de fora da área e de muito longe.

Aliás, desde o começo da partida, os jogadores da Lemense, parecendo desacreditar no goleiro mariano, arriscaram inúmeros chutes de fora da área.

O time visitante ainda teve duas chances de gol, que pararam no travessão.

McLaren ainda mudou o time cinco vezes para suportar a pressão. Colocou Chrigor, Eric, Richard, Caio e Thiago Vieira nos lugares de: Jhony, Eder, Kauã, Vitinho e Felipinho, respectivamente.

Apito final e o VOCEM, pela primeira vez em 2026, comemora uma vitória salvadora que o distancia o time da zona de rebaixamento.

JOGO DOS DESESPERADOS – Vitória merecida, mas o time mariano nem bem terá tempo para e comemorar. Descanso e churrasco de confraternização neste domingo e volta aos treinos na manhã de segunda-feira porque na quarta-feira, dia 25 de março, o time terá o ‘jogo dos desesperados’ que poderá lhe garantir a permanência na Série A4 em 2027.

O ‘Esquadrão da Fé’ viaja até Araçatuba, onde enfrentará o desesperado time da casa, que não consegue sair do Z2 desde as rodadas iniciais.

Com 5 pontos, o time de Araçatuba precisa, mais do que nunca, de uma vitória, que poderá ainda dar esperança de permanência na primeira divisão.

Já uma vitória do time mariano praticamente garante presença na Série A4 em 2027.

CLASSIFICAÇÃO

1º – Inter de Bebedouro – 27 pontos

2º – São Caetano – 26 pontos

3º – Penapolense – 24 pontos

4º – Barretos – 22 pontos

5º – Lemense – 20 pontos

6º – São-Carlense – 19 pontos

7º – Jacareí – 19 pontos

8º – Taquaritinga – 18 pontos

9º – Tanabi – 17 pontos

10º – ECUS – 17 pontos

11º – Comercial – 14 pontos

12º – Jabaquara – 9 pontos

13º – VOCEM – 9 pontos

14º – Colorado de Caieiras – 8 pontos

15º – Nacional-SP – 7 pontos

16º – Araçatuba – 5 pontos

Os oito primeiros colocados avançam na disputa e os dois últimos serão rebaixados para a Série B em 2027.