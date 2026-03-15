A978 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 15 de março

Há dois sepultamentos programados para este domingo, dia 15 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
Os dois no período da tarde.
Às 14 horas, será sepultada a jovem Nathália Thomás Pinheiro (foto abaixo), de 25 anos, que está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o féretro às 13h30.
No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento da senhora Cacilda da Silva (foto abaixo), de 72 anos, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o corte fúnebre às 15h30.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!